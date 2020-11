किसानों के सख्त रुख के बाद जेपी नड्डा के घर पर हुई हाई लेवल मीटिंग, किसानों का धरना जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्‍ली की सीमाओं पर पांच दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर बीती रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक यह बैठक करीब दो घंटे तक चली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में कहा था कि कृषि सुधारों ने किसानों को नए अधिकार और अवसर दिए हैं। बहुत कम समय में उनकी परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है।

Farmers stay put at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border as their protest against Central Government's Farm laws continues. pic.twitter.com/nJ1jbaJy2N