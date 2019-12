अमित शाह की दो टूक- जितना चाहे विरोध करें, मोदी सरकार CAA लागू करने के लिए दृढ़

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष की तमाम कोशिशों के बीच मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टो टूक बात कही। पूर्वी दिल्ली के भारत वंदना पार्क शिलान्यास समारोह के दौरान शाह ने कहा कि तीन पड़ोसी देशों से गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के नए कानून को लागू करने के लिए मोदी सरकार दृढ़ थी।

इस दौरान शाह ने कहा, "मैं (विपक्ष से) कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से चाहे जितना विरोध कर लें, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार दृढ़ है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित रखे गए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। वे भारत के नागरिक बनेंगे और यहां पर सम्मान के साथ रहेंगे।"

वहीं, एक टेलीविजन समाचार चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "नागरिकता केंद्र का विषय है, जब संसद के दोनों सदन इसे पारित करते हैं तो वो पूरे देश पर लागू होता है। मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा इससे काम नहीं चलता, ये लागू हो चुका है। पांच साल में नरेद्र मोदी जी की सरकार में 600 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और बांग्लादेश के मुस्लिमों को नागरिकता दी गयी है।"

Union home minister @AmitShah presides over the foundation stone laying ceremony of development of Bharat Vandana Park.#CAA is meant to enable and empower stateless refugees, and is not meant to deprive any Indian citizen: Union Min. @AmitShah

