बिहार में नमो और नीतीश की जोड़ी ने कैसे पलट दी बाजी ?

नई दिल्ली। बिहार चुनाव में नमो और नीतीश की जोड़ी हिट रही। एनडीए की सूनामी में तेजस्वी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला महागठबंधन बह गया। एनडीए 243 में दो सौ सीटों का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। जंगलराज बनाम सुशासन के नैरेटिव को आधार बनाकर गठबंधन ने इस कदर चुनाव लड़ा कि 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो थोड़ी बहुत एंटी इन्कमबेंसी थी भी, वो प्रो इन्कमबेंसी में बदल गई। केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार की जनविश्वसनीयता भी ये नतीजे सिद्ध करते हैं। शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव के हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं को 30 हजार देने जैसे वादों को ठुकरा दिया। 2010 में 206 सीटें जीतने वाली भाजपा और जदयू का यह दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय की जीत बताई है। महागठबंधन के मुस्लिम-यादव(एमवाई) समीकरण पर एनडीए का महिला-युवा(एमवाई) फैक्टर भारी पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी यह भी कहना है कि 2024 में बहुमत से बीजेपी के चूक जाने की वजह से पार्टी से सहानुभूति रखने वाले मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग बाद के चुनाव में बहुत मुखर होकर वोट कर रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के बाद बिहार के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं।