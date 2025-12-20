फरवरी में हो सकता है भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी में हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस बार भी दिल्ली में ही अधिवेशन करने की तैयारी है। यह अधिवेशन दो चरणों होने वाले बजट सत्र के ब्रेक टाइम यानी फरवरी के मध्य में हो सकता है। बजट सत्र की वजह से सारे सांसद पहले से दिल्ली में रहते हैं तो यहीं पर अधिवेशन करने में पार्टी को सहूलियत होगी। पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 17-18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था।