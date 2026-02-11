भाजपा में बड़ी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, पुणे में 69 बागियों को पार्टी से किया बाहर

इस फैसले के बाद पुणे की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस कार्रवाई में सबसे चर्चित नाम अमोल बालवडकर का है। बालवडकर ने टिकट न मिलने पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का दामन थामकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार लहू बालवडकर को शिकस्त देकर अपनी ताकत दिखाई थी। भाजपा ने अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर यह साफ कर दिया है कि बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।