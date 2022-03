भगवंत मान आज लेंगे ऐतिहासिक फैसला, जानिए AAP ने शपथ समारोह में कितना पैसा किया खर्च

पंजाब में सरकार बनाने के साथ ही आम आदमी पार्टी इतिहास रचने में जुटी हुई है। बंपर जीत के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने राजभवन में शपथ ना लेकर शहीद-ए-आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ ली। भगवंत मान के शपथ समारोह में भी आप ने जमकर खर्च किया है।

