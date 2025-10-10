डेटा और प्राइवेसी दोनों को हैंडल करने में सक्षम है भारत का एआई मिशनः मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले यूके से एआई सेफ्टी समिट शुरू हुई थी, अगले वर्ष, एआई इंपैक्ट समिट भारत में होगी। यानी सेफ्टी पर चर्चा यूके से शुरु हुई थी, अब इंपैक्ट पर संवाद भारत में होगा। भारत और यूके ने ग्लोबल ट्रेड को और उस ट्रेड को लेकर विन-विन पार्टनरशिप का रास्ता दुनिया को दिखाया है। एआई और फिनटेक में भी हमारी साझेदारी, इसी भाव को सशक्त करती है।