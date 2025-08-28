‘अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच संघ प्रमुख का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है और इसे सरकार को संदेश माना जा रहा है। डॉ. भागवत ने ऐसे आर्थिक मॉडल की जरूरत बताई जो अमीरी और गरीबी को बढ़ावा न दे। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा विकास मॉडल प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और पर्यावरण का संतुलन हो। ताकि वे विश्व के लिए उदाहरण बने। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उपयोग को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि जब घर में शिकंजी बना सकते हैं तो फिर कोकाकोला क्यों पीना?