दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच कई इलाकों में इंटरेनट-कॉलिंग-SMS सुविधा बंद

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन विधेयक ( CAA ) के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को वामपंथी पार्टियों के देशव्‍यापी बंद से एक बार फिर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का नजारा देखने को मिला। प्रदर्शन को देखते हुए देश के कई हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है। दिल्‍ली के भी कई क्षेत्रों में न केवल धारा 144 लागू है बल्कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

Delhi: Congress leader Sandeep Dikshit detained by police at Mandi House. He says, "I was not allowed to go to Red Fort (for protest), so, I came to Mandi House". #CitizenshipAct pic.twitter.com/QIiiMRXfNg

गुरुवार को नगारिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सीएए के विरोध में बंद को देखते हुए राजधानी में 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है।

मोबाइल नेटवर्क कंपनी एयरटेल की तरफ से बयान आया है कि सरकार की तरफ से उन्हें आदेश दिया गया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में वॉइस, एसएमएस, इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया गया है। कंपनी ने बयान दिया है कि जब ये सस्पेंशन को हटा दिया जाएगा, तब सुविधा शुरू कर दी जाएगी।

Bharti Airtel: We're complying with instructions received from govt. authorities on suspending Voice, SMS and data in certain areas in #Delhi. Once the suspension orders are lifted, our services will be fully up and running. pic.twitter.com/PkE5FdMEA3