इन्वेस्ट इन बेस्ट: मुख्यमंत्री मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को पंजाब में निवेश का दिया आमंत्रण

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पंजाब राज्य अपनी उद्योग-हितैषी नीतियों और अनुकूल व्यापारिक माहौल के कारण अब दुनिया भर में सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है।

3 min read

नई दिल्ली

image

kamlesh sharma

Oct 03, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पंजाब राज्य अपनी उद्योग-हितैषी नीतियों और अनुकूल व्यापारिक माहौल के कारण अब दुनिया भर में सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है।

उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि वे कई परिवारों को रोजगार देते हैं। उन्होंने कहा कि कई प्रमुख उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश और अपने व्यवसाय का विस्तार किया है क्योंकि पंजाब में मौजूद अपार संभावनाएं उन्हें निवेश के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती हैं और व्यवसाय को प्रफुल्लित करने में मदद करती हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत की कुल भूमि का केवल 1.5 प्रतिशत होने के बावजूद, पंजाब आज देश के कुल जीडीपी में 3 प्रतिशत योगदान देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र भूमि के मेहनती और साहसी लोगों ने दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की भूमि है और पंजाब की उपजाऊ धरती पर कुछ भी उग सकता है। भगवंत मान ने कहा कि भले ही कठिन समय ने राज्य के उद्योगों को बड़ा झटका दिया था, फिर यह पुनः सृजित हुआ और अच्छी तरह से विकसित हुआ।

शूटिंग के लिए उपयुक्त माहौल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब वीडियो और फिल्मों की शूटिंग के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करता है और यह हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में एक फिल्म सिटी की योजना बना रही है क्योंकि यहां फिल्म उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह क्षेत्र कई प्राकृतिक और सुंदर दृश्यों से भरपूर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम तौर पर देश में और खासकर पंजाब में मनोरंजन के बुनियादी ढांचे की कमी है जिससे मनोरंजन उद्योग संघर्ष कर रहा है और अब राज्य सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पवित्र शहर अमृतसर में एक और क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जो खेल उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ओद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त से अधिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पांच पावर प्लांट हैं, जिनमें से सभी राज्य सरकार के हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के बड़े भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का अन्नदाता है, इसलिए यहां खाद्य उत्पादन उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने सिंगल विंडो प्रणाली को सही मायने में लागू किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य तेजी से दुनिया भर में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब को इसकी साहसी और उद्यमी भावना तथा समृद्ध विरासत के लिए हमेशा जाना गया है।

पंजाब

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में पंजाब के ओद्योगिक सफर में बड़ी बदलाव और प्रगति देखने को मिली है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज राज्य एक बड़ा उद्योगिक हब बन गया है, जो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, बाई-साइकिल, आईटी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की ओद्योगिक प्रगति ने वास्तव में दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है क्योंकि दुनियाभर के निवेशकों ने राज्य की क्षमता को पहचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2022 से पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 4.7 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है, और इसके चलते पंजाब ओद्योगिक विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक उभरता केंद्र बन गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का घर है, जिनमें नेस्ले, क्लास, फ़्रोडेनबर्ग,कारगिल, बर्बियो , डीनोन और अन्य शामिल हैं, जो यहां अपने कार्यालय स्थापित कर राज्य की आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब की अपार क्षमता और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुकूल माहौल पर भरोसा जताया है।

Published on:

03 Oct 2025 05:58 pm

Hindi News / Political / इन्वेस्ट इन बेस्ट: मुख्यमंत्री मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को पंजाब में निवेश का दिया आमंत्रण

