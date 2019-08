अधीर रंजन का सत्यपाल मलिक पर तंज, कहा- जम्मू-कश्मीर राज्यपाल का बयान बीजेपी नेता की तरह

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से देश में सियासी हंगामा जारी है। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान बीजेपी नेता की तरह है।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल मलिक का व्यवहार और उनके बयान बिल्कुल बीजेपी नेता की तरह हैं। अधीर रंजन के इस बयन से एक बार फिर सियासत गरमा गई है। हालांकि, रंजन के बयान पर अभी तक सत्यपाल मलिका की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: I think the Governor of Jammu & Kashmir should be made the BJP (Bharatiya Janata Party) President for J&K because his behaviour as well as his statements are more like that of a BJP leader. pic.twitter.com/z1uoz8uxZt