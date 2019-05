JDS प्रमुख देवेगौड़ा का बड़ा बयान, चुनाव परिणाम के बाद कर्नाटक में बदल सकता है सियासी समीकरण

नई दिल्‍ली। जेडीएस प्रमुख और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सियासी घमासान के बीच शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि हमारी कांग्रेस के साथ गठबंधन हैं और हम कांग्रेस के साथ हैं। उन्‍होंने कहा कि इस वक्‍त कुछ और नहीं बोलना चाहता। लेकिन इस बात का भी जिक्र किया कि 23 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। देश की जनता क्‍या चाहती है इसकी स्पष्ट तस्वीर साफ हो जाएगी। पूरे देश को पता चल जाएगा कि अब आगे क्या होगा। उनके इस बयान के बाद से जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।

