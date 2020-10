JP Nadda ने कांग्रेस-आरजेडी पर बोला हमला, कहा - अब चुनाव में काम का रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा ( Jay Prakash Nadda ) ने कांग्रेस ( Congress ) और आरजेडी ( RJD ) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 2014 से पहले तक चुनावी भाषणों में झूठ पर आधारित आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते थे। बिहार में जातिवाद का बोलवाला और समाज को तोड़ने का काम होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश की राजनीतिक संस्कृति बदल गई। अब जनता में बयानवीरों की दाल नहीं गलेगी वाली है। ऐसा इसलिए कि चुनाव के दौरान जनता को अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है।

