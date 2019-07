कर्नाटक संकट पर बोले बीजेपी नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस की संस्कृति से मुक्ति चाहते हैं लोग

नई दिल्ली। कर्नाटक में चल रही कुर्सी की कलह ( Karnataka political crisis ) के बीच भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda on karnataka crisis ) का बड़ा बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक के राजनीतिक उफान पर बीजेपी की भूमिका को नकारा है।



जेपी नड्डा ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे ऐसे आरोपों को आधार और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया इसके बाद हर कोई अपने तरीके से इस्तीफा दे रहा है।

Jharkhand: BJP Working President JP Nadda and Jharkhand Chief Minister Raghubar Das at BJP membership drive program in Pancha village, in Ranchi. pic.twitter.com/QO0exoLEEL