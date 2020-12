जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना जिले के डायमंड हार्बर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया। इस हमले में पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय घायल हो गए। हमले के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी और हिंसा पर उतारू हैं।

Looking at today's situation, President's rule should be immediately imposed in West Bengal: BJP Vice President Mukul Roy State BJP President on the attack on BJP President's convoy at Diamond Harbour pic.twitter.com/8ngqbPT4us