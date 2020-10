कमलनाथ सरकार में सिर्फ नोटों के आधार पर होता था काम: सिंधिया

नई दिल्ली। जब से ज्योतिर्रादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामा है, तब से वो कमलनाथ और कांग्रेस की आलोचना करने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि कमलनाथ सरकार बनने के बाद, 15 महीनों में इन्होंने एक भ्रष्टाचार की सरकार बनाई, एक ऐसी सरकार बनाई जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना कर छोड़ दिया।

It was a governmnet (of Kamal Nath) of corruption, working solely on basis of money. They made Vallabh Bhavan a hub of corruption. Don't ask me about this, you can ask people of Madhya Pradesh. There was complete disregard of promises made to the public: Jyotiraditya Scindia , BJP pic.twitter.com/WcCJwUOc8x

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत के 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में कहीं भी ऐसी सरकार स्थापित हो और वो भी 15 साल विपक्ष में रहने के बाद, जहां सरकार में आने के बाद 22 विधायक उस सरकार के नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास खोकर जनता की अदालत में दोबारा कूदना चाहें।

उन्होंने कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कहा कि कमलनाथ ने कहा कि वह इमरती देवी का नाम भूल गए हैं। जो आपके मंत्रिमंडल में था, उसका नाम आप कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि वह एक महिला है, दलित है? क्या यह उनकी और कांग्रेस की महिलाओं के बारे में सोच है? वह अहंकार से भरा है, और लोग इसे तोड़ देंगे।

In defence, Kamal Nath said he forget her (Imarti Devi's) name. How can you forget the name of someone who was in your cabinet? Because she's a woman, a Dalit? Is this his & Congress's thinking about women? He is full of ego, & people will shatter it: J. Scindia on 'item' remark https://t.co/1sBj1W1MBL pic.twitter.com/NNedNzAUG3