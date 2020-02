पुलवामा बरसी: राहुल गांधी के सवालों पर भड़के कपिल मिश्रा, पात्रा ने भी साधा निशाना

नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले ( Pulwama terror attack ) की पहली बरसी पर आज जब पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है, वहीं नेताओं के बीच शुरू हुई जुबानी जंग से राजनीति भी तेज हो चली है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) द्वारा पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार ( Modi government ) पर उठाए सवालों पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ( Kapil Mishra ) ने पलटवार किया है।

कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि शर्म करो राहुल गांधी पूछते हो पुलवामा हमले से किसका फायदा हुआ? अगर देश ने पूछ लिया कि इंदिरा राजीव की हत्या से किसका फायदा हुआ , फिर क्या बोलोगे? इतनी घटिया राजनीति मत करो।

पुलवामा हमले की बरसी पर बोले राहुल गांधी— इससे किसका फायदा हुआ?

वहीं, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि पुलवामा जैसे नृशंस हमले पर यह एक नृशंस बयानबाजी है... कि किसको फायदा हुआ।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गांधी परिवार कभी फायदे के आगे नहीं सोच सकता।

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शहीदों को याद करते हुए मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं।

जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान सेना ने पुंछ में की गोलीबारी, एक जवान शहीद

That was a Dastardly attack.. And this is a dastardly comment.. Who Benefitted the most? ..Mr Gandhi can you think beyond Benefits? ..off course not..this so called “Gandhi” family can never think beyond Benefits ..not just materialistically corrupt..their Souls are also Corrupt https://t.co/7eSP0c89xG

महाराष्ट्र: NCP चीफ शरद पवार की हत्या की साजिश! पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि पुलवामा हमले की जांच का क्या हुआ? यही नहीं कांग्रेस नेता यह भी कहा कि आखिर पुलवामा हमले से फायदा किसको हुआ? दरअसल, राहुल गांधी ने पुलवामा हमले की बरसी के दिन ट्वीट कर तीन सवाल पूछे हैं।

राहुल गांधी ने लिखा कि आज जब हम पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने 40 जवानों को यादव कर रहे हैं तो ऐसे में हमें यह जरूर पूछना चाहिए...

1. हमले से सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ?

2. हमले में जांच का परिणाम क्या है?

3. भाजपा सरकार ने अभी तक किसी को सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया?

Today as we remember our 40 CRPF martyrs in the #PulwamaAttack , let us ask:



1. Who benefitted the most from the attack?



2. What is the outcome of the inquiry into the attack?



3. Who in the BJP Govt has yet been held accountable for the security lapses that allowed the attack? pic.twitter.com/KZLbdOkLK5