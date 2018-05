नई दिल्ली। कर्नाटक में शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा की कार्यवाही जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के 2 विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। जबकि कांग्रेस के अन्य सभी 76 विधायक सदन में मौजूद हैं। सदन की कार्यवाही के बीच लंच तक बीजेपी के नंबर पूरे नहीं हो पाएं हैं। माना जा रहा है कि शक्ति परीक्षण में बहुमत का भरोसा न होने पर येदियुरप्पा सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। येदियुरप्पा का 13 पेज का भाषण तैयार हो गया है। नंबर पूरे न होने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भारी निराशा है। हालांकि अभी बीजेपी में बैठकों को दौर जारी है। बताया जा रहा है कि येदियुरप्पा एक घंटे तक भाषण देंगे। अब तक 70 विधायक शपथ ले चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि कांग्रेस के 2 एमएलए बंधक बनाकर रखा गया है।

BJP MLA G Somashekhar Reddy is with the two 'missing' Congress MLAs Anand Singh and Pratap Gouda: Sources #KarnatakaFloorTest

विधानसभा न पहुंचने वाले विधायकों के नाम आनंद सिंह व प्रताप गौड़ा बताए जा रहे हैं। इस समय विधानसभा में 218 विधायक मौजूद हैं। बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके पास 116 विधायक हैं। बता दें कि बहुमत के लिए 109 विधायक होने जरूरी हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम कब कहंगे कि न खरीदूंगा और न खरीदने दूंगा। अब तक 70 विधायक शपथ ले चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के और दो विधायक बहुमत परीक्षण में नहीं आएंगे। कुल मिलकार कांग्रेस के 4 विधायक शक्ति परीक्षण में भाग नहीं लेंगे। ये दोनों विधायक बेलगाम और वेल्लारी सीट से निर्वाचित हैं। जानकारी मिली है कि विधायकों की पत्नियों को फोन कर उनके बारे में पूछताछ की जा रही हैं।

Two Congress MLAs Anand Singh & Pratap Gowda Patil have not yet come to the assembly for oath-taking. #FloorTest to be held at 4 pm today. #Karnataka pic.twitter.com/I5zInGgWAn