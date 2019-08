कर्नाटक में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पोर्न देखने वाले डिप्टी सीएम को हटाने की मांग

नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलूरु से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये कार्यकर्ता और नेता प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को लेकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कांग्रेस के विरोध करने की वजह प्रदेश के डिप्टी सीएम लक्षमण सवाड़ी हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने उस व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जो सदन में पोर्न फिल्म देखते हुए पकड़ाया था।

आपको बता दें कि हाल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कैबिनेट का विस्तार किया।

उन्होंने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से अकेले की काम कर रहे थे।

उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 17 नए मंत्रियों को शामिल किया है।

Bengaluru: Karnataka Mahila Congress workers protest against Deputy Chief Minister Laxman Savadi. Congress leader Pushpa Amarnath says, "He was caught watching porn in our State Assembly (in 2012), we urge BJP President Amit Shah and PM Modi to sack him" pic.twitter.com/fPBpw5p7dP