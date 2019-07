नई दिल्‍ली। कर्नाटक संकट ( karnataka crisis ) के बीच कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ( Congress JDS Alliance in Karnataka ) और भाजपा ( BJP ) में चल रही सियासी जंग को लेकर आज लोकसभा ( loksabha ) और राज्‍यसभा ( Rajya Sabha ) में कांग्रेस ने हंगामा मचाया। कांग्रेस नेताओं के हंगामे के मद्देनजर राज्‍यसभा को दोपहर बाद दिनभर के स्‍थगित कर दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वॉकआउट ( Congress walkout ) किया। बता दें कि राज्‍यसभा को पहले दो बजे तक के लिए स्‍थगित किया गया था।

लोकसभा-राज्यसभा में हंगामा

मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कर्नाटक में जारी सियासी संकट पर बोलते हुए कहा कि कानून विरोधी राजनीति को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नियम 267 के तहत बहस की मांग करते हुए वेल तक पहुंच गए। कांग्रेस सांसदा के हंगामे की वजह से पहले राज्‍यसभा की कार्यवाही को दो बजे तक स्‍थागित किया। दो बजे बाद कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्‍यों की ओर से हंगामा मचाने पर सदन को दिन भर के लिए स्‍थगित कर दिया गया।

गुलाम नबी आजाद बोले, BJP रेस्‍तरां और बार में बनाती हैं मुख्‍यमंत्री

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कर्नाटक संकट के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्‍होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि बीएस येदियुरप्पा का निजी सचिव भी बागी विधायकों के साथ था जहाज में है। भाजपा बार और रेस्तरां में मुख्यमंत्री बनाती है। भाजपा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा कर चुकी है।

बीके हरिप्रसाद ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने कर्नाटक संकट को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे पर कहा कि यह सब पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशों पर हो रहा है। पीयूष गोयल मुंबई में बैठकर इस साज़िश को अंजाम दे रहे हैं। उन्‍होंने राज्यसभा में नियम 267 के अंतर्गत चर्चा की मांग की थी।

