‘कैसा हराया…’ वाली सहर शेख मुश्किल में, पिता के खिलाफ होगा केस, छिन सकता है AIMIM नगरसेवक का पद

चुनाव के बाद सहर शेख के ‘कैसा हराया…’ तंज ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल सहर शेख इसी साल जनवरी में हुए महानगरपालिका चुनावों के बाद उस वक्त सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में एनसीपी (शरद पवार) के वरिष्ठ नेता व स्थानीय विधायक जितेंद्र आव्हाड समर्थित उम्मीदवार को हरा दिया था। शेख ने तब विजय जुलूस में आव्हाड पर ‘कैसा हराया…’ तंज कसा था और पूरे मुंब्रा को हरा रंग से रंगने का वादा किया था। लेकिन जब उनकी इस टिप्पणी पर खूब विवाद होने लगा तो उन्होंने माफी मांग ली।