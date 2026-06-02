महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: कैबिनेट बैठक में ‘कृषि ऋण माफी योजना’ को मंजूरी, 56 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ

Maharashtra Kisan Karz Mafi Yojana:महाराष्ट्र के किसान भाईयों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक में देवेंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि इस बैठक के दौरान बहुप्रतीक्षित कृषि ऋण माफी योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, राज्य में इस समय विधान परिषद चुनावों की सरगर्मी के चलते आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से इस फैसले की आज आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि आचार संहिता हटते ही बहुत जल्द इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा।