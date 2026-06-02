ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट का सफर सिर्फ 30 मिनट में होगा पूरा, जानें क्या है 6300 करोड़ का मेगा कॉरिडोर

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में शामिल ठाणे के लाखों निवासियों को जल्द ही नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) तक पहुंचने के लिए लंबी ट्रैफिक जाम की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने 6,300 करोड़ रुपये की ठाणे-नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे वर्तमान में 90 मिनट तक लगने वाला सफर घटकर महज 30 मिनट का रह जाएगा।