मुंबई में दशकों पुरानी दरगाह पर चला बुलडोजर, भाजपा नेता बोले- लैंड जिहाद था, अब ध्वस्त हुआ

बता दें कि हाल ही में बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में धार्मिक संरचना हटाने के दौरान हुए पथराव की घटना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। इसी कारण बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। हालांकि आरे कॉलोनी में चलाए गए अभियान के दौरान कोई विरोध प्रदर्शन या हिंसक घटना सामने नहीं आई और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई।