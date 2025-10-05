Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मुंबई में 26 km लंबी एलिवेटेड सड़क को मंजूरी, 8000 करोड़ खर्च होने का अनुमान, जानें क्या है परियोजना

Thane to Navi Mumbai Elevated Road: पीएम मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai International Airport) का शुभारंभ करेंगे। इस बीच एक नए एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 05, 2025

Thane to Navi Mumbai Elevated Road

ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड को मंजूरी (Photo: IANS/File)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai International Airport) का उद्घाटन करेंगे। मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के इस नए एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने वाले नए एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। यह मार्ग सिडको द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर होगी।

ठाणे से नवी मुंबई तक सिर्फ 45 मिनट में सफर

इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने से ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक का सफर केवल 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल यात्रियों को ठाणे और नवी मुंबई के बीच सफर के लिए ठाणे-बेलापुर रोड और पाम बीच रोड से होकर जाना पड़ता है, जहां भारी ट्रैफिक जाम के कारण काफी समय और ईंधन बर्बाद होता है।

इसके अलावा, हालांकि अटल सेतु सीधे मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ती है, लेकिन इसे ठाणे से जोड़ने वाली कोई सीधी सड़क नहीं है। हालांकि अब नई एलिवेटेड सड़क बनने के बाद यह परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

कैसा होगा नया एलिवेटेड हाईवे?

जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित एलिवेटेड रोड ठाणे के धन निरंकारी चौक के पटनी मैदान से शुरू होगा। वहां से यह मार्ग ठाणे-बेलापुर रोड के समानांतर लगभग 17 किलोमीटर तक वाशी तक जाएगा। इसके आगे वाशी से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक करीब 9 किलोमीटर का हिस्सा डबल-डेकर एलिवेटेड स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाएगा।

पहले चरण में पटणी मैदान से वाशी तक पर्यावरण के लिहाज से किसी बड़ी बाधा की उम्मीद नहीं है। हालांकि, वाशी से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक का दूसरा चरण कुछ मैंग्रोव और तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है, और उन क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरियां जरूरी होंगी।

इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 8,000 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। सड़क बनने के बाद यात्रा का समय घटने के साथ-साथ ईंधन की भी बचत होगी।

माना जा रहा है कि 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यह प्रोजेक्ट मुंबई महानगरीय क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इससे ठाणे और नवी मुंबई के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।

बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा एयरपोर्ट होगा और इसका कोड एनएमआई (NMI) है। पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद यह एयरपोर्ट हर साल लगभग 9 करोड़ यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा।

Published on:

Patrika Site Logo

