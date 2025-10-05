मुंबई में 26 km लंबी एलिवेटेड सड़क को मंजूरी, 8000 करोड़ खर्च होने का अनुमान, जानें क्या है परियोजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai International Airport) का उद्घाटन करेंगे। मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के इस नए एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने वाले नए एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। यह मार्ग सिडको द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर होगी।