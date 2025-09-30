Mumbai Local Train: यात्रियों के लिए खुशखबरी! मुंबई लोकल ट्रेन रूट पर बनेंगे 7 नए स्टेशन

विरार-डहाणू मार्ग को चौगुना करने और सात नए स्टेशन बनाने की इस परियोजना की अनुमानित लागत 3578 करोड़ रुपये है। वर्तमान में इस रूट पर केवल 9 स्टेशन हैं, जिसमें वैतरणा, सफाले, केलवे रोड, पालघर, उमरोली, बोईसर और वाणगांव। यात्रियों की बढ़ती संख्या और लंबे समय से नए ठहराव की मांग को देखते हुए सात और स्टेशन जोड़े जा रहे हैं। इनमें वाधीव, सरतोडी, माकूणसर, चिंतुपाड़ा, पांचाली, वांजरवाड़ा और बीएसईएस कॉलोनी शामिल हैं।