2528 करोड़ की एक्सप्रेसवे परियोजना को फडणवीस सरकार से हरी झंडी, भूमि अधिग्रहण पर होगा 1500 करोड़ खर्च

इस परियोजना की मांग राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने की थी। उन्होंने इस साल मार्च और अप्रैल में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित नासिक-वधावन रेलवे लाइन का संयुक्त नियोजन करने की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि ऐसा करने से खर्च में बचत होगी और दोनों परियोजनाओं से अधिकतम लाभ मिलेगा। जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी और समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया।