MLC Election: उद्धव ठाकरे समेत 9 दिग्गजों की सीट पर 12 मई को वोटिंग, महायुति और आघाडी में कांटे की टक्कर!

हालांकि एनसीपी अजित गुट के पास 13 अतिरिक्त वोट हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ महायुति (भाजपा, शिवसेना और एनसीपी) ने इस अतिरिक्त संख्या बल के आधार पर एक और उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, तो यह चुनाव कांटे का हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद का एक विधायक चुने जाने के लिए कम से कम 28 वोटों का कोटा होना अनिवार्य है।