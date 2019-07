कर्नाटक में सियासी संकट बरकार, डीके शिवकुमार का मुंबई पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार पर छाए संकट ( Karnataka Crisis ) के बाद छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी बागी विधायकों ने इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं, बागी विधायकों को मनाने मुंबई गए कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री डीके शिवकुमार ( DK Shivkumar ) को पुलिस ने होटल के बाहर ही रोके रखा। मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) ने शिवकुमार को विधायकों से नहीं मिलने दिया और उनको हिरासत में ले लिया।

Matter of shame: DK Shivakumar on being 'forcibly deported' to Bengaluru Read @ANI story | https://t.co/c4fbiIyFK9 pic.twitter.com/NGjI4bKRwI

सभी विधायक वापस लौटने को तैयार

इस घटना के बाद डीके शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ शर्मनाक व्यवहार किया है। बेंगलुरु वापस लौटे डीके शिवकुमार ने कहा कि 2 विधायकों को छोड़कर शेष सभी विधायक वापस लौटने को तैयार थे। हालांकि उन्होंने लौटने के इच्छुक विधायकों का नाम बताने से साफ इनकार दिया। आपको बता दें कि कर्नाटक ( Karnataka Crisis ) में शुक्रवार को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में देर रात गो एयरवेज की फ्लाइट देखे गए बागी विधायक सोमशेखर गुरुवार को बेंगलुरु वापस लौट सकते हैं।

Petrol Diesel price Today: महंगाई कम करने की जुगत में सरकार, डीजल हुआ सस्ता, पेट्रोल के दाम स्थिर

Rebel Karnataka Congress MLA ST Somashekar in Bengaluru: I will stay here, I'm not going back to Mumbai. I have resigned from the post of MLA but I'm still in Congress party. pic.twitter.com/NRVyEkT6Vb