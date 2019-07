Karnataka Crisis: मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- फूट डालकर सरकार गिराना चाहती है भाजपा

नई दिल्‍ली। कर्नाटक में एक दर्जन से अधिक विधायकों के इस्‍तीफे के बाद से एक बार फिर कांग्रेस-जेडीएस सरकार संकट में है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया की ओर से यह पूछे जाने पर कि इस बात की चर्चा है कि आपको प्रदेश का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है, उन्‍होंने कहा कि इस बारे में मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार जारी रहे।

Congress leader Mallikarjun Kharge: Ramalinga Reddy Ji is a senior leader and a Congress man. For long he has been holding Congress's fort in Bengaluru. Let us see what are his grievances and what we can do. https://t.co/FrfCqj1ftM — ANI (@ANI) July 7, 2019

मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की ओर से मीडिया में भ्रामक सूचनाएं कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के बीच फूट डालने के लिए फैलाई जा रही है।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रामलिंगा रेड्डी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वह लंबे समय से बेंगलुरु में कांग्रेस का किला संभाले हुए हैं। उनकी शिकायतों पर पार्टी विचार करेगी और उसे दूर करने की कोशिश करेगी।

Congress leader Siddaramaiah in Bengaluru: I am in touch with 5-6 MLAs. I can't reveal all details. Everybody is loyal to the party. It is not a question of a person being loyal to me. Everybody is expected to be loyal to the party. #Karnataka pic.twitter.com/diJm2eEq7G — ANI (@ANI) July 7, 2019

5 से 6 विधायकों के संपर्क में है सिद्धारमैया

दूसरी तरफ कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मैं 5 से 6 विधायकों के संपर्क में हूं। इन विधायकों से मेरी क्‍या बातचीत हो रही है इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए कि पार्टी के प्रति हर कोई निष्‍ठावान है। यह मसला किसी के मेरे प्रति निष्‍ठा का सवाल न होकर पार्टी के प्रति वफादार होने की बात है।

BS Yeddyurappa, BJP in Bengaluru, #Karnataka : I am going to Tumkur and I will come back at 4 pm. You know about the political developments. Let's wait and see. I don't want to answer to what HD Kumaraswamy and Siddaramaiah say. I am nowhere related to this. pic.twitter.com/vYNbvKRcJQ — ANI (@ANI) July 7, 2019

इंतजार करें

कर्नाटक में जारी सियासी संकट को लेकर पूर्व सीएम और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि अभी आपको इंतजार करना होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। मैं अभी तुमकुर जा रहा हूं और शाम को 4 बजे लौटूंगा। देखिए और इंतजार करिए। मैं कुमारस्वामी और सिद्धारमैया के बयानों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

भाजपा के सत्‍ता में आने के आसान बढ़े

बता दें कि कर्नाटक में 13 महीने पुरानी कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार 14 विधायकों के इस्तीफे से संकट में आ गई है। शनिवार को कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायकों ने विधासनभा स्पीकर के दफ्तर में अपने इस्तीफे सौंप दिए। 118 विधायकों के साथ चल रही सरकार के पक्ष में अब 105 ही विधायक है।

दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी 105 सीटों पर ही काबिज है। वर्तमान सियासी उठापटक के बीच एक बार फि भाजपा के सत्‍ता में आने के आसार बढ़ गए हैं।