नई दिल्‍ली। कर्नाटक क्राइसिस ( Karnataka Crisis) अब दिलचस्‍प मोड़ पर पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सीएम एचडी कुमारस्‍वामी ( Cm Hd Kumaraswamy ) जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ( JDS chief HD devegowda ) से मिलने वाले हैं, दूसरी तरफ इस्‍तीफा देने वाले कांग्रेस विधायक एमटीबी नागराज चार्टर्ड विमान से मुंबई रवाना हो गए हैं।

इतना ही नहीं कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के नेता बागी विधायकों को मनाने को लेकर अंतिम कोशिश में जुटे हुए हैं।

कांग्रेस ने बुलाई बैठक

वहीं कांग्रेस के नाराज और कद्दावर नेता रामलिंगा रेड्डी ने भी अपने इस्तीफे को लेकर फैसला बदलने का संकेत दिया है।

जबकि भाजपा नेताओं ने कुमारस्‍वमामी सरकार के जल्‍द गिरने का दावा किया है।

Bengaluru: Congress party has called for a Legislature Party meeting tomorrow. #Karnataka pic.twitter.com/B6LIHTuWdw

कर्नाटक में जारी राजनीतिक घमासामन को लेकर प्रदेश कांग्रेस इकाई ने सोमवार को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है।

जानकारी के मुताबिक इस बैठक के जरिये कांग्रेस पार्टी एकजुटता का प्रदर्शन करेगी।

पार्टी विश्‍वास मत से पहले इस बात का संकेत देना चाहती है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और गठबंधन सरकार आगे भी बनी रहेगी।

कर्नाटक: बीएस येदियुरप्‍पा ने सीएम कुमारस्‍वामी से मांगा इस्‍तीफा, संख्‍या बल सरकार के

फिलहाल तीनों राजनीतिक पार्टियों के विधायकों ने सोमवार तक अपने-अपने होटलों में ही रुकने का फैसला किया है।

मुंबई में ठहरे बागी विधायक चार्टर्ड फ्लाइट से शिरडी चले गए हैं। बीसी पटेल ने कहा है कि हम यहां दर्शन के लिए आए हैं और जल्द ही नई सरकार का गठन होगा।

Congress legislative party leader Siddaramaiah, today, held a meeting with MLAs at Taj Vivanta in Bengaluru. #Karnataka pic.twitter.com/f0IHbGqedj