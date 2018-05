नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। ऐसे में चुनावी रण में मौजूद राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की लहर चल रही है। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता से लेकर वोटर तक सब जोश में हैं। जनता को देखकर ऐसा लगता है मानों उम्मीदवार नहीं, बल्कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं उत्साह का आलम यह है कि वो आॅनलाइन और आॅफलाइन हर तरह से चुनावी अभियान में जुटे हैं।

There is no space for violence in a democracy. When a person loses faith in himself & doesn't have the strength to speak or accept the truth, he chooses the path of politcial violence.: PM Narendra Modi to Yuva Karyakartas of BJP Karnataka via NaMo App pic.twitter.com/s63oXTmDvQ