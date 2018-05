नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। यही कारण कि राज्य में कांग्रेस व बीजेपी समेत सभी सियासी दलों ने एड़ी-चोटी के जोर लगा दिए हैं। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंक रखी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। शनिवार को टुमकुर रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले रोज नया झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब बेटे के पीएम बनने पर कांग्रेस गरीबों का नाम लेना भूल गई है। कांग्रेस का 50 साल तक काम करने का मौका मिला है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। पीएम ने कहा कि कर्नाटक के लोगों का मूर्ख न बनाए कांग्रेस। पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस हर चुनाव में गरीब के नाम की माला जपती है और जिन्हे खेती की जानकारी नहीं वो खेती की बात करते हैं।

प्रचार में जुटे दिग्गज

एक फिर कांग्रेस के सिर ताज पहनाने के लिए राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता जहां कमान संभाले हुए हैं, वहीं कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंक रखी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। यही कारण है कि शनिवार को मोदी राज्य में चार-चार रैलियों को संबोधित करने वाले हैं।

कांग्रेस के राज में बिजली का तरसा राज्य

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में राज्य बिजली को तरस गया। उन्होंने कहा कि यहां की जनता ने कांग्रेस को काम करने का मौका दिया, लेकिन इतने साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि किसान कर्ज में डूब गए। किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है। यदि किसान को सुविधाएं मिलती तो अन्नदाता जमीन से सोना उगा देता। मोदी ने कहा कि सर्वे में सामने आया है कि जेडीएस चुनावों में तीसरे स्थान पर भी नहीं टिक रही इसलिए उसको अपना वोट देकर व्यर्थ न करें। कांग्रेस और जेडीएस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि दोनों पार्टियां एक-दूसरे से मिली हुई हैं।

