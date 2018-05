नई दिल्ली। कनार्टक विधानसभा चुनाव का प्रचार का पड़ाव अंतिम चरण में है। यही कारण है कि चुनाव मैदान में डटी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके पीएम मोदी ने मंगलवार को विजयपुरा में चुनावी सभा की। इस दौरान पीएम ने कहा कि जनता कांग्रेस पांच साल की कठोर सजा देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। आलम यह है कि अब कांग्रेस के नेता हार के बहाने तलाश रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। इस दौरान मोदी ने चुनाव नतीजे को लेकर आए ओपिनियन पॉल् पर मोदी ने साधा निशाना साधा।

Instead of going among the people, the Congress leaders are thinking about what excuses to make about their certain defeat in the #KarnatakaElections2018. The reasons for their excuse will include faulty EVMs among others: PM Narendra Modi at a public rally in Vijayapura pic.twitter.com/JJ5oyBKykt