Karnataka: विधानपरिषद के डिप्टी चेयरमैन का रेलवे ट्रैक के पास मिला शव, सुसाइड की आशंका

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Karnataka ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के चिकमंगलूर में विधानपरिषद के डिप्टी चेयरमैन एसएल धर्मेगौड़ा ( S L Dharme Gowda )का शव शव मिला है। धर्मेगौड़ा का शव कदूर के पास रेलवे ट्रैक पर काफी बुरी अवस्था में बरामद हुआ है। खास बात यह है कि मौके पर पहुंची पुलिस को शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है।

ऐसे में शुरुआत में ये आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक खुदकुशी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है, इसके बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है।

चिकमंगूलर में कदूर के पास जनता दल सेक्युलर ( JDS ) के 64 वर्षीय नेता एस एल धर्मेगौड़ा का शव 28-29 दिसंबर की दर्मियानी रात दो बजे बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, लेकिन पुलिस ने अब तक आत्महत्या की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है, इसके बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि ये आत्महत्या है या फिर कोई साजिश।

वहीं पार्टी की ओर से धर्मेगौड़ा की मौत पर दुख व्यक्त किया गया। साथ ही जेडीएस ने इस मामले में जांच की मांग भी कही है।

It is shocking to learn the news of Deputy Speaker of State Legislative Council and JDS leader SL Dharmegowda's suicide. He was a calm and decent man. This is a loss of the state: HD Deve Gowda, former PM and JDS leader (File pic) https://t.co/3NHL9rJElz pic.twitter.com/BtdaLzjtwF