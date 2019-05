नई दिल्‍ली। कर्नाटक सरकार के भविष्‍य को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राज्‍य मंत्रिमंडल में शामिल डीसी थम्‍मन ने मीडिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि अगर सरकार में दम है तो वो मुझे बर्खास्‍त करे। मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कर्नाटक सरकार में मंत्री थम्‍मन ने कहा कि ये निर्णय सीएम पर छोड़ दीजिए। अगर वो मुझे बर्खास्‍त करना चाहते हैं तो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

DC Thammanna, Karnataka Minister when asked 'if he will be dropped from the state cabinet': Let them drop, I don't mind. I'm ready for the party to sack me from my post. If I am capable let them make me continue, otherwise I don't want any post. pic.twitter.com/tgWydUqylA