नई दिल्‍ली। हाल ही में केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक की ओर से जारी बयान को भाजपा प्रदेश इकाई ने गंभीरता से लिया है। भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष श्रीधरन पिल्‍लई ने आइजैक के बयान को आपत्तिजनक करार दिया है। आइजैक के बयान से नाराज भाजपा केरल इकाई ने अब उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करने की भी चेतावनी दी है।

Thomas Isaac had reportedly alleged that Pillai is making use of his position as BJP state president to sabotage development in Kerala & had said that "Sreedharan Pillai, who tried to disrupt development of National Highway in Kerala should be treated as a public enemy of state" https://t.co/HOnGHFFvKR