BJP नेता ने दी PM मोदी को नसीहत- राजीव गांधी पर मत बोलिए, लिट्टे ने की थी उनकी हत्या

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) लगातार कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए पूर्व पीएम राजीव गांधी ( Rajiv Gandhi ) पर हमलावर हैं। कांग्रेस भी मोदी के हर आरोप पर पलटवार कर रही है लेकिन अब विरोध का सुर बीजेपी से भी उठा है। कर्नाटक बीजेपी नेता श्रीनिवास प्रसाद ( Srinivasa Prasad ) ने खुलकर पीएम मोदी का विरोध किया है।

राजीव गांधी तो बहाना हैं, असल मतलब सिखों को लुभाना और रफाल को भुलाना है

'हर कोई जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई'

श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि हर कोई जानता है कि आतंकी संगठन लिट्टे ( LTTE ) ने योजना बनाकर राजीव गांधी ( Rajiv Gandhi ) की हत्या कर दी थी। उनकी मृत्यु भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नहीं हुई थी। कोई भी ऐसा नहीं मानता है, यहां तककि मुझे भी इसका विश्वास नहीं है।

