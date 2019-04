नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) की शिकायत लेकर कांग्रेस पार्टी एकबार फिर चुनाव आयोग ( Election Commission) पहुंची है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने मतदान वाले दिन गांधीनगर में आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसलिए उनपर लोकसभा चुनाव में ( Lok Sabha Election 2019 ) में कम से कम 48 घंटे का प्रतिबंध लगना चाहिए।

abhishek manu singhvi after a Congress delegation met EC: Today after casting his vote, PM took out a long procession & delivered a speech. There has never been such a clear violation of MCC, he is a habitual offender. We appealed to EC to bar him from campaigning for 48-72 hours pic.twitter.com/KE8DLZyscS