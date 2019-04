महबूबा का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम, कहा- पड़ोसी देश ने ईद के लिए नहीं रखा है परमाणु बम

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019 ) में बहस का मुद्दा विकास, वादों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से होता हुआ परमाणु बम तक आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) के बयान पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ( mehbooba mufti ) ने पलटवार किया है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी हमदर्दी का भी इजहार किया है। मोदी के 'परमाणु हमले' वाले बयान पर महबूबा ने पड़ोसी मुल्क का पक्ष लेते हुए कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु बम ईद के लिए अपने पास नहीं रखा है।

पीडीपी चीफ ने क्या कहा?

महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर कहा, 'अगर भारत ने दिवाली के लिए परमाणु बम नहीं रखा है, तो यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने भी ईद के लिए तो अपने पास नहीं रखा होगा। पता नहीं क्यों पीएम मोदी इतने नीचे गिरते जा रहे हैं। राजनीति में इस तरह के राजनीतिक प्रवचन नहीं देने चाहिए।'

If India hasn’t kept nuclear bomb for Diwali, it’s obvious Pakistan’s not kept theirs for Eid either. Don’t know why PM Modi must stoop so low & reduce political discourse to this.