नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने निकल चुके हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir ) के लिए मंडावली में एक चुनावी सभा की। योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ), सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) पर एक एक कर हमला बोला। उन्होंने राहुल-प्रियंका को जहां 'शहजादा-शहजादी' कहा तो सीएम केजरीवाल को धरना देने वाला बताया।

बच्चों को गाली देना सिखा रही शहजादी: योगी

योगी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरफ फेल हो गई है। शहजादा भी फेल हो गया इसलिए वो शहजादी को लेकर आए। उन्होंने अमेठी में बच्चों द्वारा पीएम के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहजादी अमेठी में मासूम बच्चों को गाली देना सिखा रही थीं। ये गालियां इटली जाकर सिखाओ।

UP CM Yogi Adityanath in Mandawali ,Delhi: Congress has completely failed, Shehzada also failed so they brought in their Shehzadi. She was teaching abuses to innocent children of Amethi, please and go teach these abuses in Italy. pic.twitter.com/Hxe5MOMjBI