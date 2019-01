राहुल गांधी के ऐलान पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसी मधु किश्वर, मचा सियासी घमासान

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले जारी बयानीबाजी और मुबाहिसों के दौर में सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर के बयान से राजनीतिक घमासान खड़ा गया है। मंगलवार को मधु किश्वर की ओर से सोशल मीडिया पर किए गया एक ट्वीट बहस का विषय बन गया। दरअसल, इस ट्वीट में मधु ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर किए जा रहे वादों पर जबरदस्त टिप्पणी कर दी।

यह खबर भी पढ़ें— कश्मीर: अनंतनाग में आतंकी हमला, 2 सीआरपीएफ जवान समेत 5 घायल

Wait till Rahul Gandhi also promises free sex for every adult male for a certain number of days every year! https://t.co/5McRMIr9Fb