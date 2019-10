महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आयकर विभाग सख्त, मुंबई में अब तक 15.5 करोड़ जब्त

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक विभाग सख्ती एख्तियार कर चुके हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से अबतक अकेले मुंबई में ही आयकर विभाग ने 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की नगदी जब्त की है।

आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि आगामी 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के बाद से मुंबई में लगभग 15.50 करोड़ रुपये की अवैध नगदी जब्त की गई है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019: एक नजर आंकड़ों पर

विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार आगामी 19 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही मतदान की तारीख भी करीब है। इसलिए विभाग का कहना है कि वह मतदाताओं को अवैध तरीके से दी जाने वाली बिना हिसाब की नगदी या कीमती वस्तुओं की आवाजाही पर विशेष नजर रखेगा।

#FLASH Four crore rupees have been seized in Mumbai by the Income Tax department ahead of upcoming assembly elections in Maharashtra, says Nitin Gupta, DG, Income Tax (Investigation). @DDNewsHindi @DDIndiaLive @DDSahyadri @ECISVEEP pic.twitter.com/yfG8quwAHW