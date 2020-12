महाराष्ट्र कांग्रेस का विरोध जारी, किसान आंदोलन के समर्थन में पास किया प्रस्ताव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इसके लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

Maharashtra Congress passes a resolution to support the farmers protesting in #Delhi against the Centre's farm laws