महाराष्ट्र: सरकार गठन को लेकर एनसीपी ने पेश किया दावा, राज्यपाल ने दिया कल रात तक का समय

महाराष्ट्र में सरकाने का मामला सुलझने के बजाय और उलझ रहा है। इतने दिनों बाद भी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज तो हुई है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आदित्य ठाकरे के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के बाद एनसीपी नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्यौता दिया है। इसके लिए राज्यपाल ने उन्हें कल शात 8.30 बजे का समय दिया है।

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज, राज्यपाल ने आदित्य को समय देने से किया इनकार

जयंत पाटिल ने कहा कि- हम कांग्रेस से बातचीत करके अपने फैसले से राज्यपाल को अवगत कराएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा हम जवाब देने का प्रयास करेंगे।

Mumbai: Ajit Pawar, Dhananjay Munde other Nationalist Congress Party (NCP) leaders arrive at Raj Bhavan to meet Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari. pic.twitter.com/hBhBDbpKJx