मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, सीएम बनने की बात को हवा देने की जरूरत नहीं

नई दिल्‍ली। हाल ही में कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने अपने बयान में कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। सीएम कुमारस्‍वामी के इस बयान पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह काफी पुराना मुद्दा हो गया है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ऐसी बातें कही जाती रही हैं। हर बात की अपनी प्रासंगिकता होती है, इसे और ज्यादा हवा देने की जरुरत नहीं है।

Mallikarjun Kharge,Congress on Karnataka CM's remark 'Mallikarjun Kharge should have become chief minister years ago': It is a closed matter, things are said during election campaigns and everything has a context so no need to blow it out of proportion pic.twitter.com/bj7ss5dCPO