नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले पश्चिम बंगाल की बीजेपी-टीएमसी सियासत कानूनी पचड़े में पड़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) के भतीजे अभिषेक बनर्जी ( Abhishek Banerjee ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) को मानहानि का नोटिस ( defamation notice ) भेजा है। अभिषेक ने अपने वकील के जरिए भेजे गए कानूनी नोटिस का आधार पीएम मोदी के उस बयान को बनाया है,जो उन्होंने डायमंड हार्बर की रैली में दी थी।

