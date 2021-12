एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममचा बनर्जी ने आज फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अब देश में यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है।

mamata banerjee says now UPA's existence is over in india