Goa में ममता बनर्जी का वार, कांग्रेस की वजह से मजबूत हुए मोदी, अच्छे दिन तो नहीं देश में आई महंगाई की मार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की मुख्यमंत्री और तृणमलू कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गोवा ( Mamata Banerjee Goa Tour) दौरा के अंतिम दिन फिर से कांग्रेस के बहाने बीजेपी ( BJP ) पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के कमजोर रवैये के चलते ही मोदी मजबूत हुए हैं।

ममता ने गोवा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के दौरे को उनकी चॉइस बताया। ममता ने कहा कि कांग्रेस कमजोर विपक्ष साबित हुआ, जिसके चलते बीजेपी का दायरा बढ़ता गया। यही नहीं ममता बनर्जी ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार बताया।

यह भी पढ़ेँः West Bengal By Elections: बंगाल की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी, TMC-BJP के बीच कड़ा मुकाबला

Goa | Inflation is high. LPG, diesel-petrol prices have increased. Businesses affected due to GST, exports down but BJP is not serious to solve these issues. They said will bring 'Ache Din' but they are finishing this country: TMC chief Mamata Banerjee pic.twitter.com/4bdSHMQLaZ