ममता बनर्जीः इस जीत से उत्साह, अब तय होगा आगे की लड़ाई का रुख

नई दिल्ली।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आगे की लड़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता ने कहा है कि मैं अकेली नहीं हूं मेरे साथ इस लड़ाई में और भी कई दल और नेता शामिल हैं इसलिए उनसे बातचीत के बाद अपना रुख तय करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में शारद चिट फंड मामले में सीबीआई और कमिश्नर राजीव कुमार के बीच उठे विवाद पर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया।

West Bengal CM Mamata Banerjee on 'if she will continue the Dharna': Let me talk to my leaders, I don’t go alone. Today Chandrababu Naidu is also coming, I will consult other leaders also. I will also consult Naveen Patnaik Ji, then I will let you know. pic.twitter.com/FuncK5K4Ap